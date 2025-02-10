Elazığ'da Nesli Tükenme Tehlikesindeki Dağ Keçileri Görüntülendi

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Nesli tükenme tehlikesi bulunuyordu, Elazığ'da sürü halinde görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri büyük bir sürü halinde görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Sivrice ilçesine bağlı Kayapınar köyünün dağlık bölgesinde görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaş, dağlarda gezen dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.