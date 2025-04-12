Elazığ'da Nisan Ayında Kar Yağışı

Elazığ'da nisan ayında kar sürprizi

ELAZIĞ - Elazığ'da nisan ayının ortasında kar yağdı. Tipinin de etkili olduğu kent bir anda beyaza büründü.

Son dönemlerin en soğuk nisan ayını yaşayan Elazığ'da dondurucu soğuk yerini kar yağışı ile tipiye bıraktı. Gece saatlerine bir anda bastıran kar yağışı ve dolu nedeni ile kent beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler etkili olan tipi nedeni ile de ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkiler meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.