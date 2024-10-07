Elazığ'da Okul Servis Sürücüleri Eğitildi

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Elazığ'ın Keban ilçesinde okul servis araçlarının sürücülerine eğitim verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servis araçlarının sürücülerine yönelik eğitim düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde trafik polisi tarafından sürücülere trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili bilgi verildi.

Seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, emniyet kemeri takmanın önemi konusunda da bilgiler verilen eğitimde, araçların bakımlarının zamanında yapılması ve eğer kış şartlarında sürüş yapılıyorsa kış lastikleri takılmasının önemi belirtildi.