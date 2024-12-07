Elazığ'da Ölü Bulunan Adamın Kimliği Belirlendi

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Elazığ'da bir kişi ölü bulundu.

İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde park halindeki 23 AEB 032 plakalı otomobilin ön kapısının girişinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye 112 Acil Sağlı ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Nevzat Ertürk (61) olduğu tespit edildi.

Ertürk'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.