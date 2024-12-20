Elazığ'da Omfalosel Tanısı Koyulan Bebek Ameliyat Edildi - Son Dakika
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Elazığ'da Omfalosel Tanısı Koyulan Bebek Ameliyat Edildi

Elazığ\'da Omfalosel Tanısı Koyulan Bebek Ameliyat Edildi

Elazığ'da doğuştan karın duvarı anomalisi omfalosel teşhisi konulan bebek başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

20.12.2024 19:46
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Elazığ'da karın duvarı anomalisi olarak bilinen "omfalosel" teşhisi konulan bebek ameliyat edildi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde anne karnında takip edilen bebeğe doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucu omfalosel (doğumsal bir karın duvarı defekti) tanısı konuldu.

Çocuk cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz ve ekibi tarafından, doğmasından 12 saat sonra ameliyata alınan bebek, yaklaşık 2 saat süren başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Ersöz, gazetecilere, bunun bebeklerde nadir görülen bir hastalık olduğunu belirterek, daha çok anne karnındayken tanı konulduğunu söyledi.

Bu bebekte de aynı rahatsızlığı tespit ettiklerini ve ailesine bilgi verdiklerini ifade eden Ersöz, 2 kilo 600 gram doğan bebeği ameliyata aldıklarını belirtti.

Ersöz, "Bebeğin karın duvarının bir bölümü gelişmediği için bağırsaklarının bir kısmı karın dışında gelişmişti. Karın dışında gelişen bağırsakların üzerini de amniyon kesesi örtmüştü. Bu durum bebeklerde çok nadir görülür ve en kısa zamanda ameliyat olması gerekir. Ameliyat edilmeden bebeğin yaşamasının mümkün olmadığı bir hastalık. Bu bebeğimiz de doğduktan 12 saat sonra yaklaşık 2 saat süren bir cerrahi operasyon geçirdi. Şu anda bebeğimizin genel durumu iyi ve besleniyor." dedi.

Neonatoloji Uzmanı Dr. Meral Alagöz de başarılı bir operasyonla bebeğin sağlığına kavuştuğunu anlatarak, "Omfalosel yaklaşık 10 binde bir ya da iki görülen karın duvarı defektinden, bağırsaklar, karaciğer ve mide gibi organların dışarı çıkıntı yaptığı cerrahi bir patolojidir." diye konuştu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlkay Evrim Özden de bebeğin sezaryenle doğduğunu belirterek, "Özel serumla beslenen bebeğimiz şu anda annesini emiyor. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Yakın bir zamanda taburcu edilmesi planlanmakta." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Omfalosel Tanısı Koyulan Bebek Ameliyat Edildi - Son Dakika

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