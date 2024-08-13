Elazığ\'da Organize Suç Örgütü Çökertildi, 15 Şüpheli Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ'da düzenlenen 'Kuyu-16' operasyonunda elebaşılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertilerek, 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yelikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. 'Kuyu-16' operasyonunda elebaşılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Yağma', 'Tehdit', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması', 'Suça azmettirme', 'Suçu üstlenme', 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', '6136 sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyona katılan personeli tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.