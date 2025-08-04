Keban'da örtü yangını kontrol altına alındı

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Keban ilçesine bağlı Bademli Köyü'nde, bahçelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sıçradığı bazı ağaçlar zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,