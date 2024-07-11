Güncel

Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın, korkuttu.

Yangın Harput Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı otluk olanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken,yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.