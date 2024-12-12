Elazığ\'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

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ELAZIĞ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 KBC 018 ve 06 EVH 474 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki araçtaki 4 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,