Elazığ\'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mustafa Ş. yönetimindeki 43 ACC 141 plakalı otomobil, Yeniköy köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Mustafa Ş. öldü, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
