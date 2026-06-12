Elazığ'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Elazığ\'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
12.06.2026 15:29
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Kovancılar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

TOKİ Mahallesi'nde M.U. yönetimindeki 23 AFZ 278 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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