Elazığ\'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

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ELAZIĞ'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi Kuvai Milliye caddesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 FD 606 plakalı otomobil ile 23 AY 124 plakalı minibüs çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,