Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AAR 913 plakalı otomobil ile 23 AFA 725 plakalı motosiklet, Elazığ- Bingöl kara yolunun Akçakiraz beldesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?