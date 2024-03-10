Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti

Elazığ\'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti

Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada, A.Y'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

10.03.2024 20:01
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Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

A.Y'nin kullandığı 23 LN 913 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun Kovancılar ilçesi Yarımca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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