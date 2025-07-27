Elazığ'da Pencereden Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da Pencereden Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Elazığ\'da Pencereden Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
27.07.2025 17:09
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84 yaşındaki Muhlise Savaş, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşen Muhlise Savaş (84), hayatını kaybetti.

Olay, Akpınar Mahallesi General Abdullah Alp Doğan Caddesi'nde meydana geldi. Muhlise S., 4'üncü katındaki evinin penceresine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Muhlise S., metrelerce yüksekten düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Muhlise S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Muhlise S.'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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