Elazığ'da Okul Önlerinde Güvenlik Denetimi

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Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 153 personelden oluşan 65 ekip, 223 okul önü ve çevresinde denetim yaptı.

Denetimlerde, okul ile ilişkisi olmayan şüpheliler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.