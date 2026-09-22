Elazığ\'da polis, öğrenci yurtları ve üniversite çevresinde güvenlik uygulaması yaptı

Elazığ'da polis, öğrenci yurtları ve üniversite kampüsü çevresinde güvenlik uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve öğrenci yurdu çevrelerindeki denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda, 71 personel ve özel harekat unsurundan oluşan 20 ekip ile kentte bulunan 16 yükseköğrenim yurdu ile Fırat Üniversitesi kampüsü çevresinde uygulama yapıldı.

Denetimlerde, yurt ve okul çevrelerindeki şüpheli şahıslara yönelik kimlik kontrolü ve GBT sorgulaması gerçekleştirildi, çevre ve trafik güvenliğine yönelik önlemler artırıldı.

Uygulamalar sonucunda 506 kişi ve 221 araç kontrol edildi, 8 araca 99 bin 300 lira ve 2 kişiye taşınması yasak kesici alet bulundurmaları nedeniyle 7 bin 410 lira idari para cezası uygulandı.

Şehit Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu çevresinde yapılan uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, görevli personelden sahada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı, tedbirleri denetledi.

Karan, denetimler sırasında kız öğrenci yurdunun arka kısmında yer alan sokağın aydınlatmasının yetersiz olduğunu görerek iyileştirilmesi noktasında ilgili kurumla iletişime geçti.

Okul ve öğrenci yurtları çevresindeki uygulama ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.