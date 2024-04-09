Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklara ziyaretler yapıldı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren yakınlarının kabirlerini ziyaret eden aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşların zaman zaman hüzünlendiği görüldü.
Mezarlık ziyaretinden dolayı zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.
Asri Mezarlık'ta mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlardan Mehmet Şanlı, her dini bayramda olduğu gibi bu bayramda da yakınları için kabirleri başında dua ettiklerini belirterek, "Bayramın hayırlara vesile olmasını dilerim. Babamın kabrini ziyarete geldik, mezarın temizliğini yaptık, su döktük, dua ettik." dedi.
Ali Rıza Yılmaz ise sadece bayramlarda değil, buldukları her fırsatta yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiklerini ifade etti.
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