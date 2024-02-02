Elazığ\'da Roma dönemine ait eserler ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı

Güncel

Elazığ'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserlerin ele geçirildiği operasyonda, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan bir şüphelinin ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1750 sikke, 1150'nin üzerinde çeşitli resim, figür ve yazılar olan sikke ve 131 farklı figür şekilde heykel ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.