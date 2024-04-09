Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte önceki gün başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor.
Bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.
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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, aday sayısının fazla olmasının bir bölünmeye vesile olmayacağını belirterek, hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceğini düşünmediğini ifade etti. Dervişoğlu, adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarelerde bulunmadığını ancak genel başkanın aday olması durumunda görüşmesinin doğal olduğunu söyledi. Adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklere sahip olduğunu belirten Dervişoğlu, vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inandığını vurguladı.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesi Demirciler Mahallesi'nde yaş çay bahçelerinde gübreleme yapan bir kişi, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cesedin yanında tüfek, tabanca, çanta içerisinde kıyafet ve bir miktar para bulundu. Ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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