Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı alt geçitlere su doldu

Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı alt geçitlere su dolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, kent genelinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, bazı bölgelerde su taşkınlarına yol açtı. Yayalar ve sürücüler biriken su nedeniyle zorlukla ilerledi, bazı alt geçitlere su doldu; sağanak aralıklarla devam ediyor.
Elazığ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.
Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle yayalar ve sürücüler zorlukla ilerledi, bazı alt geçitlere su doldu.
Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: AA
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