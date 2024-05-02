Elazığ'da sağanak sonrası oluşan gökkuşağı mest etti
ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan sağanak yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı
Elazığ'ın Baskil ilçesi Haydarkolu köyünde etkili olan sağanak yağış sonrası beraberinde gökkuşağı oluştu. Ortaya çıkan gökkuşağı, görenleri kendine hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar, o anı görüntülemek için cep telefonları ile kayıt etti.
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