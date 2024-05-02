Elazığ'da sağanak sonrası oluşan gökkuşağı mest etti - Son Dakika
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Elazığ'da sağanak sonrası oluşan gökkuşağı mest etti

Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından oluşan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı. Haydarkolu köyünde ortaya çıkan gökkuşağı, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

02.05.2024 22:29
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Elazığ'da sağanak sonrası oluşan gökkuşağı mest etti

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan sağanak yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

Elazığ'ın Baskil ilçesi Haydarkolu köyünde etkili olan sağanak yağış sonrası beraberinde gökkuşağı oluştu. Ortaya çıkan gökkuşağı, görenleri kendine hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar, o anı görüntülemek için cep telefonları ile kayıt etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da sağanak sonrası oluşan gökkuşağı mest etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da sağanak sonrası oluşan gökkuşağı mest etti - Son Dakika
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