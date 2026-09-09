Elazığ\'da sahte altınla Tunceli\'deki iki kuyumcuyu 152 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Tunceli'de sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kentteki iki kuyumcuyu sahte altınla 152 bin lira dolandıran 2 şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda S.D. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, ?altın ambalajı, ambalajlı ata altını, kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 314 fişek ve 2 POS cihazı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.