Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ\'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da yapılan bir operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, ruhsatsız tabanca ve 6 av tüfeği ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

14.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
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Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu 6 zanlının ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız tabanca ve 6 av tüfeği ile çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Elazığ, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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