Elazığ'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 7 ruhsatsız tabanca, 66 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

19.02.2024 13:05  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 8 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 66 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güvenlik, Gözaltı, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:48:55. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement