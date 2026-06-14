Elazığ\'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çatalçeşme Mahallesi 2. Etap TOKİ mevkisinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında başlayan tartışma, bir süre sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.