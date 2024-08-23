Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 şüpheli gözaltına alındı

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Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yıldızbağları Mahallesi Pertek Caddesi'nde 19 Ağustos'taki kavgada, 2014 yılında bir yakınının öldürülmesi olayından sorumlu tuttuğu M.Ö'yü silahla vurduktan sonra kaçan İ.G'yi Artvin'in Hopa ilçesinde yakaladı.

Ekipler, olayın ardından zanlının saklanmasına ve farklı illere kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 13 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yıldızbağları Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta meydana gelen kavgada, İ.G'nin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan M.Ö, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.