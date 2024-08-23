Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 şüpheli tutuklandı

Güncel

Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yıldızbağları Mahallesi Pertek Caddesi'nde 19 Ağustos'taki kavgada, 2014'te bir yakınının öldürülmesi olayından sorumlu tuttuğu M.Ö'yü silahla vurduktan sonra kaçan İ.G'yi Artvin'in Hopa ilçesinde yakaladı.

Ekipler, olayın ardından zanlının saklanmasına ve farklı illere kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 13 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan aralarında İ.G'nin de bulunduğu 5 zanlı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yıldızbağları Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta meydana gelen kavgada, İ.G'nin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan M.Ö, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.