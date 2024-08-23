Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da yaşanan silahlı kavgada bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgada silahla vurulan şüpheliyi başka bir ilde yakaladı. Olayın ardından zanlının saklanmasına yardım ettiği tespit edilen 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23.08.2024 22:16
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Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yıldızbağları Mahallesi Pertek Caddesi'nde 19 Ağustos'taki kavgada, 2014'te bir yakınının öldürülmesi olayından sorumlu tuttuğu M.Ö'yü silahla vurduktan sonra kaçan İ.G'yi Artvin'in Hopa ilçesinde yakaladı.

Ekipler, olayın ardından zanlının saklanmasına ve farklı illere kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 13 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan aralarında İ.G'nin de bulunduğu 5 zanlı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yıldızbağları Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta meydana gelen kavgada, İ.G'nin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan M.Ö, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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