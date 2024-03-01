Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli aranıyor

Elazığ\'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli aranıyor

Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde M.S.Ç. ile E.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.S.Ç. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

01.03.2024 14:01
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Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle M.S.Ç. ile E.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, M.S.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Elazığ, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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