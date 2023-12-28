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Elazığ'da sis hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Elazığ'da sis hayatı olumsuz etkiledi

Elazığ'da sabahın erken saatlerinde kentte etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü ve sürücüler zorluk yaşadı. Vatandaşlar ve trafik sürücüleri önlerini göremediklerini belirtti.

Elazığ\'da sis hayatı olumsuz etkiledi
28.12.2023 - 00:18,
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Elazığ'da sis hayatı olumsuz etkiledi

ELAZIĞ - Elazığ'da sabahın erken saatlerinde kentte etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Elazığ'da sis, sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye başladı. Özellikle ana yollarda görüş mesafesi düzerken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Araçlar sis arasında kaybolurken, sürücüler düşük hızda ve araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.

Yoğun bir sis olduğunu belirten vatandaşlardan Hasan Kaya, "Sisten dolayı da trafikte zorluklar yaşanıyor. Kar yağışı yağmadı bu sene yağarsa havalar daha da sıcak olacaktır. Sisten dolayı bazı yerlerde vatandaşlar ve trafik sürücüleri önlerini göremiyorlar. Bölge bölge fark ediyor" dedi.

Kaynak: İHA
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