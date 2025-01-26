Elazığ\'da Su Kuşu Sayımı Başladı

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Elazığ'da kış ortası su kuşu sayımı çalışmalarına başlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, sulak alanlar ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenmesi ve su kuşu popülasyonlarının tespit edilmesi amacıyla Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü sulak alanlarında çalışma yapıldı.

Çalışmaya, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Özdemir Adızel, DKMP Elazığ Şube Müdürü Hüseyin Çelik ve uzman biyologlar katıldı.