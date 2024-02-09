Elazığ'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Elazığ'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ\'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'da gerçekleştirilen Kafes-37 operasyonunda suç örgütüne yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun sonucunda Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut'un yaptığı suç örgütünün çökertildiğini açıklamıştı.

09.02.2024 14:09
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Elazığ'da suç örgütüne yönelik Kafes-37 operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütüne yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen Kafes-37 operasyonlarında Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut'un ve Konya'da elebaşılığını Engin Yolcu'nun yaptığı 2 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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