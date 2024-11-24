Elazığ\'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

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ELAZIĞ'da kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kuyulu köyü yakınında meydana geldi. 34 HP 8274 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı şeride geçip takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 2 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,