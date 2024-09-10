Keban'da Tarımsal Destekleme Toplantısı

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda çiftçilere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli tarafından bitkisel üretimde yeni destekleme uygulamaları hakkında bilgiler verildi.
Toplantıya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, kurum personeli, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
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