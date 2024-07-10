Elazığ'da taşla vurarak öldürme olayında zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da taşla vurarak öldürme olayında zanlı tutuklandı

Elazığ'ın Yıldızbağları Mahallesi'nde 8 Temmuz'da yaşanan kavga sonucunda Y.T, D.E. tarafından başına taşla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan D.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tartışmanın nedeni henüz belirlenemezken, sağlık ekipleri olay yerine gelerek Y.T'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaçan zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

10.07.2024 17:53
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Elazığ'da kavga ettiği kişiyi başına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Yıldızbağları Mahallesi Pancarlı Sokak'ta 8 Temmuz'da Y.T'nin D.E. tarafından başına taşla vurularak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yıldızbağları Mahallesi Pancarlı Sokak'ta, 8 Temmuz'da D.E. ve Y.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, D.E, Y.T'nin başına taşla vurduktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.T'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, kaçan D.E. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Elazığ, Kavga, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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