Elazığ'da Taşlı Saldırı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Taşlı Saldırı: 4 Yaralı

Elazığ'da Artı Değer Vanspor FK otobüsüne taşlı saldırıda 4 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltında.

09.02.2025 00:46
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Elazığ'da Artı Değer Vanspor FK yöneticileri ve futbolcularını taşıyan otobüse taşlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK, Elazığ Atatürk Stadyumunda karşılaştı.

Karşılaşmasının ardından Artı Değer Vanspor FK'nin futbolcuları ve yöneticilerini taşıyan otobüse, Elazığ- Bingöl kara yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıda bulunuldu.

Saldırıda otobüste bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Taşlı Saldırı: 4 Yaralı - Son Dakika

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