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Elazığ'da tavuk çiftliği güneş enerjisiyle işletiliyor

Elazığ\'da tavuk çiftliği güneş enerjisiyle işletiliyor

Elazığ'da köyünde tavuk çiftliği kuran Efraim Özdemir, çiftliğin enerjisini güneş enerjisi santralinden sağlıyor. Özdemir, devlet desteğiyle kurduğu çiftlik ve güneş enerjisi santraliyle köyüne yatırım yaparak, doğduğu yere sahip çıktığını belirtti. Güneş enerjisi santrali sayesinde çiftliğin elektrik ihtiyacı karşılanırken, elde edilen elektrik giderlerini tamamen karşılıyor.

16.05.2024 12:28
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Elazığ'daki köyünde 10 yıl önce devlet desteğiyle tavuk çiftliği kuran Efraim Özdemir, çiftliğin enerjisini güneş enerjisi santralinden (GES) sağlıyor.

Almanya'ya 30 yıl önce çalışmak için giden, 2 çocuk babası 57 yaşındaki Özdemir, 2014'te memleketine yatırım yapma kararı alarak yurt dışından döndü.

Özdemir, birikimini yatırıma dönüştürmek amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörlüğüne başvurarak, destekler hakkında bilgi aldı.

Kovancılar ilçesinin Çelebi köyündeki arazisine tavuk çiftliği yapmak için başvuran girişimci, TKDK'den aldığı yüzde 60 hibeyle 29 bin tavuk kapasiteli çiftlik kurdu.

Çiftliği 10 yıldır işleten Özdemir, 3 yıl önce de tesisin elektriğini güneşten karşılamak için yeniden TKDK'ye başvurdu. Aldığı yüzde 55 hibe desteğiyle GES kuran Özdemir, 60 kilovat kapasiteli santralden ürettiği elektrikle tesisin enerjisini karşılıyor.

"Devlet desteğiyle köyüme yatırım yaptım"

Özdemir, AA muhabirine, yeniden köyüne yerleştiğini ve devlet desteğiyle, doğduğu yere sahip çıktığını söyledi.

Devletin sağladığı imkanlar doğrultusunda kırsala dönüşlerin yaşandığını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Biz 10 yıl önce yerleştiğimizde 50 olan köyümüzün nüfusu şimdi 150'yi geçti. Gelenler çok oluyor. Köye ilk biz yatırım yaptık. Yaptığımız yatırımı örnek alarak köylerine dönenler oldu. Bize sunulan katkı üzerine geldik, bu yatırımlarımıza devam etmeye uğraşıyoruz. Herkese bu tür yatırımları yapmayı öneriyorum. Gelsinler kendi memleketlerinde, doğdukları yerlere yatırım yapsınlar. Köylerini değerlendirsinler. Devletimiz gerekeni zaten bize yapıyor. İmkanları sağlıyor. Yeter ki iş yapılsın, her türlü destek sağlanıyor."

"Elde ettiğimiz elektrik, çiftliğin giderini tamamen karşılıyor"

Üretimde kullandığı elektrik nedeniyle faturalar yüksek gelince GES konusunda araştırma yaptığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Devletle beraber el ele bu işleri yürütüyoruz. Çiftliğin 2 bin metrekare çatısının 500 metrekaresine 60 kilovatlık güneş santrali kurduk. 240 panel var. Elektrik üretme potansiyeli, güneşe maruz kalma durumuna göre değişiklik gösteriyor. Yaz mevsiminde elektrik üretimi diğer aylara göre çok daha fazla. Bu sayede kış dönemini kapatıyoruz. Santral, 3 yıl içinde yaklaşık 500 bin lira elektrik giderine katkı sağladı. Elde ettiğimiz elektrik, çiftliğin giderini tamamen karşılıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da tavuk çiftliği güneş enerjisiyle işletiliyor - Son Dakika

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