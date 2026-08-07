Elazığ'da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama

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Elazığ'da tefecilik suçlamasıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Elazığ'da tefecilik suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, tefecilerin eline düştüğünü öne sürerek yaşamına son veren bir kişinin geride bıraktığı intihar mektubu üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin çek kırdırmak suretiyle tefecilik yaptıkları, faizle borç para verdikleri, alacaklarını tahsil etmek için gayrimenkul ve lüks araç devri yaptıkları, gerektiğinde ise üçüncü kişileri kullanarak suçun izlerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi.

İncelemelerde, tefecilik suçuna konu olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 milyar lira değerinde araç, para ve gayrimenkul hareketliliği tespit edildi.

Ekiplerce eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kişisel banka hesapları ile kullanımındaki şirket hesaplarına ve tefecilik faaliyetinden elde edildiği değerlendirilen taşınmazlara mahkeme kararıyla el konuldu.

Kaynak: AA

Güncel, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

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