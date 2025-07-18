Elazığ'da Ters Yönlü Kaza: 3 Yaralı

ELAZIĞ'da ters yönde ilerleyen otomobilin ara sokaktan çıkan araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 23 ADD 706 plakalı otomobil, iddiaya göre ters yönde ilerlediği sırada ara sokaktan çıkan 23 AB 600 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,