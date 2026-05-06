Elazığ'da Toprak Kayması: İşçi Kurtarıldı

ELAZIĞ'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi A.Ö., ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle 18057 Sokak'ta meydana geldi. Kanalizasyon çalışması sırasında iş makinesinin çalışma yaptığı alanda toprak kayması oluştu. Bu sırada işçilerden A.Ö., göçük altında kaldı. İşçiye ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçi, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.