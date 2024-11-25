Elazığ\'da Trafik Kazası: 26 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

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ELAZIĞ'da refüjü aşıp karşı şeritteki greyderle çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Bahtiyar Goral'ın (26) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Prof. Dr. Nuri Orhan Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Bahtiyar Goral'ın kontrolünü yitirdiği 23 AFA 190 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeritteki M.Ç. idaresindeki greyderle çarpıştı. Ekiplerin kontrolünde, Hasan Bahtiyar Goral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Goral'ın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada kaza, çevredeki bir kurumun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,