Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

06.01.2025 13:17  Güncelleme: 13:20
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ELAZIĞ'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Güney çevreyolu Özel Harekat Kavşağı'nda meydana geldi. T.G. idaresindeki 23 ADN 464 plakalı otomobil ile E.G. idaresindeki 34 HSJ 247 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera Tekin YALÇINKAYA ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

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