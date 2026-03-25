Elazığ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karakoçan ilçesi Atatürk Caddesi'nde, belediye binası yakınlarında meydana geldi. O.C. yönetimindeki 23 EU 897 plakalı otomobil ile S.Y.B. idaresindeki 23 AGS 658 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.