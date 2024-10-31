Elazığ'ın Keban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
M.Ş. yönetimindeki 48 AST 283 plakalı araç, Nimri köyü mevkisinde şarampole devrildikten sonra telefon direğine çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü ile Y.Ö, Y.Ş. ve M.D. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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