Elazığ'da otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürsürü Mahallesi Mehmet Cemiloğlu Caddesi'nde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ADE 245 plakalı otomobil ile 23 T 0351 plakalı taksi çarpıştı.
Kazada, taksideki sürücü ve yolcu ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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