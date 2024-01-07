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Elazığ'da trafik kazasında iki otomobilde hasar oluştu - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazasında iki otomobilde hasar oluştu

Elazığ'da Malatya Caddesi Çaydaçıra Kavşağı'nda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Elazığ\'da trafik kazasında iki otomobilde hasar oluştu
07.01.2024 - 22:43,
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilde hasar oluştu.

Malatya Caddesi Çaydaçıra Kavşağı'nda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller refüjdeki demir bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, can kaybı ve yaralanma olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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