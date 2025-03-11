Elazığ'da trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Doğukent Mahallesi Bahaeddin Ögel Caddesi'nde 8 Mart'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan Musa Canpolat, tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülen Canpolat'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
E.İ. yönetimindeki 23 ADP 256 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ADM 732 plakalı otomobil, Doğukent Mahallesi Bahaeddin Ögel Caddesi'nde çarpışmıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Trafik Kazası: Musa Canpolat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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