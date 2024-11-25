Elazığ'da greydere çarpan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
H.B.G'nin kullandığı 23 AFA 190 plakalı otomobil, dün Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, M.C. idaresindeki greydere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
H.B.G. sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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