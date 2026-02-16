Elazığ'ın Maden ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Tekevler köyü mevkisinde M.D. (48) idaresindeki 21 ES 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
M.D'nin cenazesi otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Elazığ'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
