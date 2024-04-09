İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ\'da Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinliklerine katıldı

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası Elazığ'da tören ve programlarla kutlandı.

Kentte Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel beraberinde İl Emniyet Müdür yardımcıları ile anıta çelenk sundu.

Karayel ve beraberindekiler daha sonra Vali Ömer Toraman'ı ve şehitliği ziyaret etti.

Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda düzenlenen programda ise 179'uncu yıl anısına okulda kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise İl Emniyet Müdürlüğünce kentteki bir düğün salonunda şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendiği belirtildi.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren de katıldı.